Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:39 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:41 TSİ )

Fikri Işık, eski mesleğine geri döndü

Körfez'de esnaf ziyaretlerinde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir fırına girerek Ramazan pidesi yaptı.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'ye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez ilçesinde bir dizi esnaf ziyaretlerinde bulundu. İş yerlerini tek tek ziyaret eden Işık, vatandaşlarla da sohbet etti. Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir fırına giren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada Ramazan pidesi yaptı. Işık'ın geçmiş yıllarda fırıncılık işiyle uğraştığı biliniyordu.

Bugün 09:39 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

HALK - ha şöyle özünüze dönün aklınızın ermeyeceği işlerle uğraşmayın

Yanıtla . 0Beğen 26 Mayıs 11:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İYİ Parti’de milletvekili adayları toplandı mask
İYİ Parti’de milletvekili adayları toplandı
CHP’de yeni 10’uncu sıra adayı belli oldu mask
CHP’de yeni 10’uncu sıra adayı belli oldu
CHP’den İnce’ye bağış mask
CHP’den İnce’ye bağış
Dünyanın gündemini "AKP Kocaeli" belirledi mask
Dünyanın gündemini "AKP Kocaeli" belirledi
Saadet Partisi'nden bir ilk! mask
Saadet Partisi'nden bir ilk!
“Davaya adanmış ömürler” iftarda buluştu mask
“Davaya adanmış ömürler” iftarda buluştu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı mask
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti mask
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti

GALERİ

Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL