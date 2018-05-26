Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'ye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez ilçesinde bir dizi esnaf ziyaretlerinde bulundu. İş yerlerini tek tek ziyaret eden Işık, vatandaşlarla da sohbet etti. Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir fırına giren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada Ramazan pidesi yaptı. Işık'ın geçmiş yıllarda fırıncılık işiyle uğraştığı biliniyordu.
Bugün 09:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:41 TSİ )
Fikri Işık, eski mesleğine geri döndü
Körfez'de esnaf ziyaretlerinde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir fırına girerek Ramazan pidesi yaptı.
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Bugün 09:39 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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HALK - ha şöyle özünüze dönün aklınızın ermeyeceği işlerle uğraşmayın
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