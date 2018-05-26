Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, “Önümüze konulan bütün engelleri inşallah hep birlikte aşacağız. İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar, biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah’ın izni ile bunların hiç birisi bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek. Bundan dolayı özellikle milletimize şükran borcumuz var. Türkiye‘deki her senaryoyu bu güne kadar boşa çıkaran bir milletimiz var. Türkiye ile ilgili masa başında yazılan her oyunu sahada etkisiz hale getiren feraset sahibi bir milletimiz var. Sizlere şükran borçluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yazılan her senaryoyu, Türkiye ile ilgili yazılan her oyunu sizler bozmaya devam edeceksiniz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi büyütmeye, milletimizi daha iyi bir seviyeye çıkartmaya, gençlerimize ve çocuklarımıza çok daha güçlü Türkiye oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmanın ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık programdan ayrıldı.
Bugün 09:46 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 09:51 TSİ )
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar, biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah’ın izni ile bunların hiç birisi bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek” dedi.
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Bugün 09:46 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz