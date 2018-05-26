Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:46 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:51 TSİ )

Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar, biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah’ın izni ile bunların hiç birisi bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek” dedi.

Video için play'e tıklayın

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, “Önümüze konulan bütün engelleri inşallah hep birlikte aşacağız. İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar, biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah’ın izni ile bunların hiç birisi bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek. Bundan dolayı özellikle milletimize şükran borcumuz var. Türkiye‘deki her senaryoyu bu güne kadar boşa çıkaran bir milletimiz var. Türkiye ile ilgili masa başında yazılan her oyunu sahada etkisiz hale getiren feraset sahibi bir milletimiz var. Sizlere şükran borçluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yazılan her senaryoyu, Türkiye ile ilgili yazılan her oyunu sizler bozmaya devam edeceksiniz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi büyütmeye, milletimizi daha iyi bir seviyeye çıkartmaya, gençlerimize ve çocuklarımıza çok daha güçlü Türkiye oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmanın ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık programdan ayrıldı. 

Bugün 09:46 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
İcradan satılık fabrika! mask
İcradan satılık fabrika!
Bakan el attı fiyatı 160 liraya düştü! mask
Bakan el attı fiyatı 160 liraya düştü!
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor mask
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor
Dev banka satıldı! mask
Dev banka satıldı!
İZGAZ'da abonelik sonlandırma artık çok kolay mask
İZGAZ'da abonelik sonlandırma artık çok kolay
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı mask
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti mask
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti

GALERİ

Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL