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Yasağı delen 6 şahıs suçüstünde yakalandı!

Kocaeli körfezinde koruma altındaki kuş gözlem merkezi sınırlarında kaçak midye avcılığı yapan şahıslar, Büyükşehir zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Kocaeli körfezinde koruma altındaki kuş gözlem merkezi sınırlarında kaçak midye avcılığı yapan şahıslar, Büyükşehir zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Devriye olarak görev yapan zabıta ekipleri, kuş gözlem merkezi bölgesinde kaçak midye avlayan şahısları fark edince olaya müdahale ettiler. Kaçak midye avlayan şahısları uyaran zabıta ekipleri, denizden toplanan midyelere el koyarak tekrar denize bıraktı.

ZABITA UYARDI

İzmit'te bulunan ve koruma altındaki kuş gözlem merkezi sularında kaçak midye avcılığı yapan 6 kişiye suçüstü yapıldı. Görevli oldukları güzergâhta devriye gezen zabıta ekipleri, denizde avlanan kaçak midye avcılarını fark etti. Avladıkları midyeleri torbalara dolduran şahıslar, torbaları araçlarına yüklemek üzereyken zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Bölgede avlanmanın yasak olduğu uyarısını yapan zabıta ekipleri daha sonra yakalanan midyelere el koymak isteğince şahıslar zorluk çıkardı. Polis ekiplerinin bölgeye gelmek üzere olduğunu öğrenen şahıslar, midyeleri bırakarak kaçmak zorunda kaldılar.

MİDYELER DENİZE BIRAKILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından, kaçak midye avcılarının denizden topladıkları midyelere el konuldu. Yaklaşık 100 kilogram midyeye el koyan büyükşehir zabıta ekipleri, midyeleri denize bırakmak üzere araca yükledi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren deniz motorları ile denize açılan zabıta ekipleri, kaçak yolla avlanan midyeleri tekrar denize bıraktı. Körfezdeki canlı türlerinin artması için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, bu tür kaçak avlanan avcılara da göz açtırmıyor.

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