Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:07 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:00 TSİ )

Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!

Vergi, prim gibi borçlara yapılandırma başvuruları başladı. Yapılandırma ile gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Peşin ödemede Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı silinecek. 2 bin 880 liralık borç peşinde 20 liraya, taksitte ise 201 liraya inecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Torba yasa yürürlüğe girdi, borçları yapılandırma süreci başladı. 31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için temmuz sonuna kadar başvuranlar, borçlarını yapılandırabilecek. Yapılandırmada anaparaya dokunulmayacak ancak borçların gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. Yİ-ÜFE oranları da borcun vadesine göre aylık yüzde 0.35 olarak hesaplanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90`ının tahsilinden vazgeçilecek. 2 bin 880 liralık borç peşinde 20 liraya, taksitte ise 201 liraya inecek. Borçların nasıl hesaplanacağını örnekleriyle anlatalım... 

ÖRNEK 1:25.03.2015 VADELİ VERGİ BORCU

Gelir Vergisi 63.000 TL Vergi Ziyaı Cezası 63.000 TL Özel Usulsüzlük Cezası 1.300 TL Gecikme Faizi 10.584.00 TL Gecikme Zammı 38.397.36 TL TOPLAM 176.281.36 TL Yapılandırmada ödenecek Gelir Vergisi 63.000 TL Özel Usulsüzlük Cezası (1.300 x %50) 650.00 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) 6.973,53 Peşin ödenirse Yİ-ÜFE 697,353 TL TOPLAM ÖDEME 64.347,35 TL CEPTE KALAN MİKTAR 111.934,01 TL

ÖRNEK 2: 24.04.2017 VADELİ TRAFİK CEZASI

Trafik idari cezası 4.432 TL İşleyen Faiz 2.880.80 TL TOPLAM BORÇ 7.312.80 TL Yapılandırılan borç 4.432 TL Yİ-ÜFE 201,66 TL 18 Taksit olursa: 4.633,66 X1.15= 5.328,71 TL Taksit tutarı 296,04 Peşin öderse borç: 4.432 -(4432X % 25) = 3.324 TL Yİ-ÜFE 20,17 TL TOPLAM ÖDEME 3.344, 17 TL CEPTE KALAN MİKTAR 3.968.63 TL

ÖRNEK 3: 26 EKİM 2016 VADELİ BORÇ

Ana para borcu 7.200 TL Gecikme faizi 1.885,01 TL Toplam borç 9.085,01 TL Yİ-ÜFE tutarı 506.57 TL Peşine Yİ-ÜFE tutarı 50.65 TL Toplam ödenecek 7.250.65 Cepte kalan miktar 1.834.36 TL

Bugün 10:07 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Ben Aptalim ! - BEN KERİZİM YA

YILLARDIR HERŞEYİ DÜZENLİ ÖDÜYORUM ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUM

AMAN SIKINTI OLMASIN DİYE..

BAZILARI YILLARDIR ÖDEMİYOR SONRA ERTELEME-ÖTELEME-İNDİRİMLER-AFLAR.

BUNDAN SONRA BENDE ÖDEMİYORUM ULAN ARTIK.

ÖDEMİYORUM !

Yanıtla . 0Beğen 26 Mayıs 11:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
İcradan satılık fabrika! mask
İcradan satılık fabrika!
Bakan el attı fiyatı 160 liraya düştü! mask
Bakan el attı fiyatı 160 liraya düştü!
Dev banka satıldı! mask
Dev banka satıldı!
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor mask
“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor
İZGAZ'da abonelik sonlandırma artık çok kolay mask
İZGAZ'da abonelik sonlandırma artık çok kolay
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı mask
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti mask
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti

GALERİ

Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL