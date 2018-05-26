Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Torba yasa yürürlüğe girdi, borçları yapılandırma süreci başladı. 31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için temmuz sonuna kadar başvuranlar, borçlarını yapılandırabilecek. Yapılandırmada anaparaya dokunulmayacak ancak borçların gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. Yİ-ÜFE oranları da borcun vadesine göre aylık yüzde 0.35 olarak hesaplanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90`ının tahsilinden vazgeçilecek. 2 bin 880 liralık borç peşinde 20 liraya, taksitte ise 201 liraya inecek. Borçların nasıl hesaplanacağını örnekleriyle anlatalım...

ÖRNEK 1:25.03.2015 VADELİ VERGİ BORCU

Gelir Vergisi 63.000 TL Vergi Ziyaı Cezası 63.000 TL Özel Usulsüzlük Cezası 1.300 TL Gecikme Faizi 10.584.00 TL Gecikme Zammı 38.397.36 TL TOPLAM 176.281.36 TL Yapılandırmada ödenecek Gelir Vergisi 63.000 TL Özel Usulsüzlük Cezası (1.300 x %50) 650.00 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) 6.973,53 Peşin ödenirse Yİ-ÜFE 697,353 TL TOPLAM ÖDEME 64.347,35 TL CEPTE KALAN MİKTAR 111.934,01 TL

ÖRNEK 2: 24.04.2017 VADELİ TRAFİK CEZASI

Trafik idari cezası 4.432 TL İşleyen Faiz 2.880.80 TL TOPLAM BORÇ 7.312.80 TL Yapılandırılan borç 4.432 TL Yİ-ÜFE 201,66 TL 18 Taksit olursa: 4.633,66 X1.15= 5.328,71 TL Taksit tutarı 296,04 Peşin öderse borç: 4.432 -(4432X % 25) = 3.324 TL Yİ-ÜFE 20,17 TL TOPLAM ÖDEME 3.344, 17 TL CEPTE KALAN MİKTAR 3.968.63 TL

ÖRNEK 3: 26 EKİM 2016 VADELİ BORÇ

Ana para borcu 7.200 TL Gecikme faizi 1.885,01 TL Toplam borç 9.085,01 TL Yİ-ÜFE tutarı 506.57 TL Peşine Yİ-ÜFE tutarı 50.65 TL Toplam ödenecek 7.250.65 Cepte kalan miktar 1.834.36 TL