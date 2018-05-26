Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin Haziran ayının başında ödeneceğini açıkladı. Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi.

İlk Erdoğan açıklamıştı

Dün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı`nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600`e çıkaracaklarını açıklamıştı. Dün bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu`ndan geldi. Sarıeroğlu, konuyla ilgili şu açıklamada bulunarak "3600 göstergeden 1 buçuk milyon kişi yararlanacak" dedi.