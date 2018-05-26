Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin Haziran ayının başında ödeneceğini açıkladı. Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi.
İlk Erdoğan açıklamıştı
Dün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı`nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600`e çıkaracaklarını açıklamıştı. Dün bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu`ndan geldi. Sarıeroğlu, konuyla ilgili şu açıklamada bulunarak "3600 göstergeden 1 buçuk milyon kişi yararlanacak" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz