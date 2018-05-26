Terörle Mücadele Şube Müdürü Selçuk Özdemir ile Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü ile Asayiş Müdürü Ömer Kodal 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, Bilgi Teknolojileri Müdürü Nihat Uzun 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, Derince İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, Emniyet Amiri Oray Yeniay 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, İstihbarat Şube Müdürü Mesih Gözüşirin 4. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.
Bugün 10:19 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:24 TSİ )
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde terfiler belli oldu!
Kocaeli Emniyetinde görev yapan müdürler terfi aldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:19 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz