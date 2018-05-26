Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde terfiler belli oldu!

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Terörle Mücadele Şube Müdürü Selçuk Özdemir ile Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü ile Asayiş Müdürü Ömer Kodal 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, Bilgi Teknolojileri Müdürü Nihat Uzun 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, Derince İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, Emniyet Amiri Oray Yeniay 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, İstihbarat Şube Müdürü Mesih Gözüşirin 4. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.