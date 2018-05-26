Vücuduna 1 metrelik demir saplandı!

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Afganistan uyruklu inşaat işçisi H.S.'nin (30) göğsüne yaklaşık 1 metre uzunluğunda inşaat demiri saplandı. Olayı gören diğer işçiler, hemen koşarak kanlar içerisinde yatan H.S.'yi kendi imkanları ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan H.S. için hastaneye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. H.S.'nin vücudundaki demirin bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından yoğun bakım ünitesinde kesildi. Daha sonra ameliyata alınan H.S'nin sol göğsüne saplanan demirin kalan parçası da vücudundan çıkartıldı. H.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.