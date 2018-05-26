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Saadet Partililere saldırı!

Ankara Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi.

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Ankara-Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi yaralanırken Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yaralananlar arasında yer alıyor.

VEKİL ADAYI YOĞUN BAKIMDA

Milligazete'nin haberine göre; saldırganların MHP'li bir grup olduğu, saldırganların başında MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya olduğu ifade ediliyor. Olayda yaralanan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün yoğun bakımda olduğu, çeşitli yerlerinden yaralanan diğer 6 kişinin de tedavi altında olduğu öğrenildi. Saldırganların organize bir şekilde 6-7'şer kişilik gruplar halinde saldırıyı gerçekleştirdikleri bildirildi. 2-3 kişilik ekipler halinde çalışan bayrak ekibine planlı bir şekilde ayrı ayrı saldırı yapıldığı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılardan birine 10 dikiş atıldığı ve tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. Yarıların sağlık durumları iyi.

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