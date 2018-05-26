Ankara-Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi yaralanırken Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yaralananlar arasında yer alıyor.
VEKİL ADAYI YOĞUN BAKIMDA
Milligazete'nin haberine göre; saldırganların MHP'li bir grup olduğu, saldırganların başında MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya olduğu ifade ediliyor. Olayda yaralanan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk'ün yoğun bakımda olduğu, çeşitli yerlerinden yaralanan diğer 6 kişinin de tedavi altında olduğu öğrenildi. Saldırganların organize bir şekilde 6-7'şer kişilik gruplar halinde saldırıyı gerçekleştirdikleri bildirildi. 2-3 kişilik ekipler halinde çalışan bayrak ekibine planlı bir şekilde ayrı ayrı saldırı yapıldığı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılardan birine 10 dikiş atıldığı ve tedavilerinin devam ettiği ifade edildi. Yarıların sağlık durumları iyi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz