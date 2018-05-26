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Saadet Partisi'nden saldırı açıklaması!

Ankara-Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenleyen MHP'li oldukları iddia edilen bir grup, 7 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Konuyla igili Saadet Partisi açıklama yaptı.

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Ankara-Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenleyen MHP'li oldukları iddia edilen bir grup, 7 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Konuyla igili Saadet Partisi açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Ankara Konya yolu civarında gece saatlerinde bayraklama çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 kişi darp edildi. Darp edilenlerden 7'si yaralandı. Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yaralananlar arasında yer alıyor. Saldırganların MHP’li bir grup olduğu, saldırganların başında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya olduğu ifade ediliyor. Ayrıca MHP Ankara İl Başkanı ve MHP Ankara Seçim Karargah Başkanı da saldırganlar arasında yer aldığı olaya şahit olanlar tarafından ifade edildi.

Bellerinde silahlar ellerinde sopalar olan grup Saadet Partililerin telefonlarına, araç anahtalarına, ceketlerine üstelikte bir araca el koyup uzaklaşıyor. Olayı telefonları ile kayıt altına almaya çalışan gençlerin telefonlarını gasp edip birçoğunun telefonlarındaki görüntüleri siliyorlar. Üstüne hiç bir şekilde konuşma ve ileştim kurmayı dinlemeden sopalar ve silahların dipçikleriyle yaralamaya sebep oluyorlar. Milletvekili Adayı Fethi Öztürk ise ağır yaralananlara arasında.

Yaralanması sonucu kafansına 10 dikiş atılan Saadet Partilinin yüzüne silah doğrultulduğunu ifade etti. Silah çeken MHP'lileri dağıtmak için ruhsatlı silahı ile havaya ateş eden ve şuan yoğun bakımda olan Fethi Öztürk hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi ancak polis ambulansın hastaneye gitmesine 20 dakika boyunca izin vermedi.

‘MHP'li VEKiL MEVLÜT KARAKAYA SALDIRIYI İZLEDİ’ İDDİASI!

Bahçeli'nin talimatı ile pankartlama yapılan noktaya gelen Karakaya'nın içinde bulunduğu araçtan inen şahıslar ‘Ulan siz mi bizim pankartlarımızı indiriyorsunuz!’ diyerek hiçbir diyaloğa geçmeden Saadet Partisi Gençlik Kolları üyesi gençlere saldırması ile başladı. MHP'li gruptan bir şahsın orta refüjde bulunan Saadet Partisi mensubu Sedat A.'ya yumruk atması üzerine Sedat A. yola savrulmuş, yoldan geçen bir aracın kendisine çarpmasından son anda kurtulmuştur. Saadetli gençler, uğradıkları saldırıya rağmen Milletvekili Karakaya ile diyaloğa geçmeye çalışmıştır. Karakaya, üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Mayıs Cumartesi günü yapacağı toplantıya ilişkin pankartların indirildiğini ve aynı zamanda Saadet'li gençlere “sizi arkadaşlar HDP'li zannetmiş o yüzden saldırdık” şeklinde konuşmuştur. 
MHP'li gruptan bir şahıs ‘Açın ulan bagajı pankartlarımızı çıkarın’ diyerek iftirayı sürdürmüş, bunun üzerine Saadet'li gençler kendilerinin herhangi bir şekilde MHP'ye ait pankartları indirmediklerini, eğer isterlerse arabanın bagajlarına bakabileceklerini söyleyerek husumeti bitirmeye çalışmıştır. Aynı zamanda Karakaya'nın ekibinden bir şahıs Saadet Partisi'ne ait pankartları yırtarak provakasyonu sürdürmeye devam etmiştir. Aynı zamanda ekipten bir kişi de Saadet'li gençlere yönelik “Bu güzergah üzerinde hiçbir şekilde pankart asamazsınız, burası bizim alanımız, size pankart astırmayız ve buradan derhal çekip gideceksiniz” diyerek tehditler savurmuştur.

Bu sırada Saadet Ankara İl Başkan Vekili Avukat Selim Aydın olay yerine intikal ederek, Karakaya ile diyaloğa geçmeye çalışmıştır. Bu sırada MHP'li gruptan bir şahıs ‘Az sonra ülkü ocaklarından 100 kişiyi buraya yığacağız’ diyerek gelen Saadet Partilileri 'de tahrik etmeye devam etmiştir. MHP'li diğer bir şahıs ise silahını dolduruş yaparak Saadet Partililerin üzerine doğrultması ile Saadet Partililer kendilerini korumak adına hareketlenmesiyle MHP'li grup topluca saldırmaya başlamıştır"

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Bugün 10:51 TSİ - Siyaset

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