Pankartta “Bütün benliğiyle saygı, sevgi ve azmini takıma aşılayan, Savaş Hoca… Sana kocaman bir helal..! Ve siz pırıl pırıl genç kardeşlerim… Şampiyon olsanız da olmasanız da, adınızı 2018’e kazıdınız. Gönüllerin Şampiyonu Uzunçiftlikspor!” yazılıydı. İyice duygulanan Savaş Demir eşine sarıldı ve teşekkür etti. Futbolcular da hep bir ağızdan “Bravo Yenge” diye tezahürat yaptı.
Bugün 11:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Bravo Yenge!
Uzunçiftlikspor ile büyük bir başarıya imza atan teknik adam Savaş Demir maçın ardından eşi Mehtap Demir’in sürprizi ile duygusal anlar yaşadı. Mehtap Hanım, Savaş Demir’den habersiz olarak özel bir pankart yaptırdı.
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Bugün 11:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz