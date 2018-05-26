Pankartta “Bütün benliğiyle saygı, sevgi ve azmini takıma aşılayan, Savaş Hoca… Sana kocaman bir helal..! Ve siz pırıl pırıl genç kardeşlerim… Şampiyon olsanız da olmasanız da, adınızı 2018’e kazıdınız. Gönüllerin Şampiyonu Uzunçiftlikspor!” yazılıydı. İyice duygulanan Savaş Demir eşine sarıldı ve teşekkür etti. Futbolcular da hep bir ağızdan “Bravo Yenge” diye tezahürat yaptı.