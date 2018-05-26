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Bugün 11:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:35 TSİ )

Kupa Kandıra Tasvire Hurşit Güneş’in: 7-3

Okullar Arası Küçük Erkekler Futsal 2. Ligi’nde şampiyon Kandıra Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu oldu.

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Finalde Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu’nu 7-3 mağlup eden Kandıra ekibi kupanın sahibi oldu. Şampiyon takıma kupasını Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut ile Kartepe Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Erol Arutan birlikte takdim etti.

BULUT: YÜZLERDEKİ MUTLULUĞU GÖRMEK YETİYOR

Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şubesi bir organizasyonu da daha kusursuz bir şekilde geçerken, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut “Bizlerin tek bir amacı var o da çocuklarımızı spor sahalarına sokmak. Çocuklarımızın yüzündeki o enerjiyi, o mutluluğu görmek her şeyden daha kıymetli. Bu vesile ile başta Okul Sporları Şubemiz olmak üzere, müdürlerimize, öğretmenlerimize ve değerli öğrenci kardeşlerimizi emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum.

ŞAMPİYONLUK MAÇI

KANDIRA TASVİRE HURŞİT GÜNEŞ OO: 7 DARICA DENİZ YILDIZLARI OO: 3

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Abdülaziz Ermiş***, İbrahim Çapar***

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

KANDIRA TASVİRE HURŞİT GÜNEŞ OO: Akif Mehmet Yılmaz***, Sinan Temizel***, Berkan Yılmaz***, Eren Oral****, Mert Korkmaz***, Rahman Kurcan****

DARICA DENİZ YILDIZLARI OO: Berat Yılmaz**, Abdulsamet Özyurt**, İlhan Olgunsoy**, Mustafa Gökçegöz***, Hamza Köse***, Burak Beyaztaş**, Eren Sarısoy**, Mustafa Fatih Polat**, Nihat Çetinkaya**

GOLLER: Mustafa (2) Hamza (Darıca) Rahman (4), Eren (3)

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

KULLAR ORTAOKULU: 1 ÖZEL SEYMEN ORTAOKULU: 5

HAKEMLER: Abdülaziz Ermiş***, Gökmen Ortak***

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

KULLAR ORTAOKULU: Mehmet Altaş**, Nurdoğan Sak**, Yasin Akkaş**, Yusuf Ahmet Keskin**, Tunahan Kaplan**, Adem Tekgül**, Serhat Akkaş**, Abdülkerim Tunca**, Ahmet Emir Çağlar***, Muhammed Enes Üstün**

ÖZEL SEYMEN ORTAOKULU: Ömer Berke Karataş***, Ali Fidan***, Berke Kaan Yalnız***, Arda Akkoyun***, Miraç Çetin Özdemir***, Mustafa Efe Bilim***, Kerem Atak***, Emir Yusuf Metiner***, Arda Emir***, Doğan Yamaç Naz***, Efe Dizman***, Başar Erenkaya****

GOLLER: Başar (2), Berke, Arda, Mustafa (Seymen), Ahmet Emir (Kullar)

Bugün 11:29 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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