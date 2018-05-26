Amasyalılar Derneği ile Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü arasında oynanan A Grubu ikinci maçında Amasyalılar Derneği ilk yarıyı 5-1 önde kapadı. Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde oynanan maçın ikinci yarısında inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Körfez Belediyesi Zabıta üst üste 6 gol attı ve maçı 7-5 kazanmasını bildi. İkinci yarının başında Zabıta’da defansa geçen Ercan Ulaş takımı toparladı ve maçın kritik hamlesi ile Zabıta Müdürlüğü 3 puan ile tanıştı.
Bugün 11:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Zabıtadan inanılmaz dönüş: 7-5
7. Altın Kiraz Dostluk Çim Halı Futbol Turnuvası’nda önceki akşam müthiş bir maç oynandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:33 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz