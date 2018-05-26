Zabıtadan inanılmaz dönüş: 7-5

Amasyalılar Derneği ile Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü arasında oynanan A Grubu ikinci maçında Amasyalılar Derneği ilk yarıyı 5-1 önde kapadı. Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde oynanan maçın ikinci yarısında inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Körfez Belediyesi Zabıta üst üste 6 gol attı ve maçı 7-5 kazanmasını bildi. İkinci yarının başında Zabıta’da defansa geçen Ercan Ulaş takımı toparladı ve maçın kritik hamlesi ile Zabıta Müdürlüğü 3 puan ile tanıştı.