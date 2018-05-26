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Yusuf Aydın müdür Kiraz’ı onurlandırıyor

Körfez’de görev aldığı günden beri başarılı çalışmaları ile adından söz ettiren Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın müdavimleri arasında yer alıyor.

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Körfez’de görev aldığı günden beri başarılı çalışmaları ile adından söz ettiren Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın müdavimleri arasında yer alıyor. Komite Başkanı Metin Özkan ile de samimi olan Aydın maçları yerinde izliyor ve turnuvaya katkı sunuyor. Bu yıl ki turnuvaya da takım çıkaran Müdür Aydın, rakibi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi Başkanı Durmuş Yıldırım bir birine başarı diledi.

Bugün 11:34 TSİ - Spor

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