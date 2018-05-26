Meteorolojiden hafta sonu planı yapanlara kötü haber! Bölge müdürlüğü alınan hava tahmin raporlarına göre, bugün saat 16'dan sonra kentimizde etkili olması beklenen sağanak yağış, yarın da devam edecek.

SICAKLIKLAR 2-3 DERECE DÜŞECEK

Bugün en yüksek sıcaklık derecesinin 23 olması tahmin edilirken gece ise 17 dereceye kadar düşecek. Yarın sıcaklıklar 2-3 derece düşecek. En yüksek 21, gece ise en düşük 14 derece olması tahmin ediliyor.