Meteorolojiden hafta sonu planı yapanlara kötü haber! Bölge müdürlüğü alınan hava tahmin raporlarına göre, bugün saat 16'dan sonra kentimizde etkili olması beklenen sağanak yağış, yarın da devam edecek.
SICAKLIKLAR 2-3 DERECE DÜŞECEK
Bugün en yüksek sıcaklık derecesinin 23 olması tahmin edilirken gece ise 17 dereceye kadar düşecek. Yarın sıcaklıklar 2-3 derece düşecek. En yüksek 21, gece ise en düşük 14 derece olması tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz