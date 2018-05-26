24 Haziran seçimlerinde Kocaeli’nin 12 ilçesinde oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayıları belli oldu.
Bugün 11:49 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:50 TSİ )
Kocaeli'de 12 ilçede kaç seçmen var?
24 Haziran seçimlerinde Kocaeli’nin 12 ilçesinde oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayıları belli oldu.
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Bugün 11:49 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz