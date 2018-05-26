CHP Kocaeli Ankara’da

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 81 ildeki 27. Dönem Milletvekili adaylarını tanıttığı ve seçim bildirgesini açıkladığı toplantı Ankara JW MarriotHotel’de başladı. CHP Kocaeli’nin aday listesinde ilk üç sırada yer alan partinin Kocaeli Milletvekilleri Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, milletvekili adayları Prof. Dr. Muhip Kanko, Av. Osman Anıl Acurman, Ebru Küçükaydın, Yeşim Akpınar, Orkun Utkubaş, Dr. İsmail Demir, Ali Güneş, Sezer Nilgün Aydın, Tuğman Kayalı, Av. Zeynep Çiğdem Cambaz’ın yanı sıra CHP Kocaeli İl Başkanı Av.Cengiz Sarıbay ve İl Sekreteri Av. Hüseyin Acurman da programda hazır bulundu.

SOUNLARA GETİRİLECEK ÇÖZÜMLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim bildirgesini açıkladığı toplantıda 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak olan parti sloganlarının ‘Artık Tamam’, ‘Millet için geliyoruz’, olacağı duyuruldu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partililerin alkışları ve ‘Hak, hukuk, adalet’ şeklinde attıkları sloganlar eşliğinde Türkiye’nin sorunlarına dair getirdikleri çözümlerle oluşturdukları seçim bildirgesini açıklamayı sürdürüyor.