CHP'nin asgari ücret vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İlk atacağımız adımlardan birisi bu. Adını da söyleyeyim, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumunu kuracağız." dedi. Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de düzenlenen CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bu ülkeyi seven her vatandaşın tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu toplantının demokrasi tarihinin en önemli toplantılarından biri olacağını söyledi.

Kavga değil BARIŞ!

Cumhuriyet Halk Partililerin kavgayı değil barışı savunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, partilerinin Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yürüyenlerin, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onu aşmak için mücadele edenlerin, hak, hukuk ve adalet diyenlerin, büyük dönüşümleri gerçekleştirenlerin, egemenliği halka millete verenlerin, 'ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen' diyenlerin, birlikte, kavgasız yürüyenlerin partisi olduğunu dile getirdi.

"Emekten yana bir Türkiye"

Herkese tarihi bir görev düştüğüne dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Türkiye, kavga değil, huzur istiyor. Türkiye, istibdat değil, hürriyet istiyor. Türkiye tek adam rejimi değil, demokrasi istiyor. Türkiye saraydan değil, halktan yana bir yönetim istiyor. Türkiye, mafya devleti değil, hukuk devleti istiyor. Türkiye, eşi dostu zenginleşmiş, kokuşmuş bir yolsuzluk düzeni değil, herkesin emeğinin, alın terinin karşılığını aldığı emekten yana bir Türkiye istiyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceğiz"

Cumhuriyetten, demokrasiden, emekten, fakirden, emekten üretimden yana olanların hep birlikte "tamam" diyeceği bir seçimi başlattıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceklerini ifade etti. Türkiye'nin en temel sorunlu alanlarından birisinin ekonomi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türk lirasının dünyanın en büyük değer kaybeden paralarından birisi olduğunu söyledi. Çiftçinin, emeklinin, işçinin hayatından memnun olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Fabrikalar yapan değil, hapishaneler yapan bir Türkiye hükümeti gerçeğiyle ile karşı karşıyayız. Varlık içinde yoksulluk yaşayan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız." dedi. Gazetelerin korkudan haber veremediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, kendisini yakan işçi, çiftçi, intihar eden esnaflar olduğunu, bunlara bakıldığı zaman işlerin yolunda gitmediğini gördüklerini dile getirdi.

"Halktan, emekten yana bir düzeni yeninden inşa etmeliyiz"

Bu düzenden memnun olan bir sınıf olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "O sınıfın adı 'rantiye sınıfı', rantiyeciler memnun. Kendisini yakan, intihar eden, rantiyeci var mı? Hepsi hayatından memnun. Bir masa bir sandalye, ellerinde viski kadehi, milyarlar kazanıyorlar. Bu düzeni değiştirmenin tarihi sorumluluğu hepimize düşüyor." ifadelerini kullandı. Halktan, emekten yana bir düzeni yeninden inşa etmek sorunda olduklarını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, bu düzeni nasıl değiştireceklerini anlattı. Toplumun önüne bir gerçeği koyacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisinin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu, bunu gerçekleştireceklerini belirtti.

"Bizim seçim bildirgemiz insana ve üretime dönük"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendi seçim bildirgelerini açıkladılar. Ben de büyük bir dikkatle dinledim. Onların seçim bildirgeleri ranta dönük. Bizim seçim bildirgemiz insana ve üretime dönük. Arada siyah ve beyaz kadar fark var. Her yerde bunu anlatacaksınız. Ranta değil, insana ve üretime dönük bir bildirgeyle yola çıktık." diye konuştu. Büyük değişimlerin planlamayla olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İlk atacağımız adımlardan birisi bu. Adını da söyleyeyim, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumunu kuracağız." ifadelerini kullandı. Üniversitelerin bilgi, sanat insanlarının sanat, sanayicinin katma değeri yüksek ürün, çiftçinin kar elde edeceği ürün üreteceğini bildiren Kılıçdaroğlu, insan odaklı bir politikayla geleceği sağlıklı bir şekilde planlayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumunda, Türkiye'nin en saygın bilim insanlarının çalışacağını aktardı.

"Bilim insanlarının Türkiye'ye gelmesi için her türlü teşviki vereceğiz"

Beyin göçünü tersine çevirecekleri vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Sadece Türkiye kökenli değil, dünyanın saygıdeğer bilim insanlarının Türkiye'ye gelmesi için her türlü teşviki vereceğiz." dedi. Bilim üretmenin yetmeyeceğini, sanayide de katma değeri yüksek ürün üretmek gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsa katma değeri yüksek ürün üretmek zorunda olduğuna dikkati çekti.

"KOBİ'lere bir yıl süreyle sıfır faizli kredi"

Dünyanın sanayide 4.0'ı konuştuğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Biz neyi konuşuyoruz, yol, köprü yapıyoruz. Dünyanın hiçbir lideri yol, köprü, buzdolabı, çamaşır makinesi yapıyoruz diye övünmez. Çünkü bunu ayıp sayar. Elin oğlu, ben uzaydan altını, madeni nasıl getiririm diye uğraşıyor. Onun mücadelesini veriyor. Bizim mücadelemiz de o mücadeledir. Türkiye'yi bölgesinde 21. yüzyılın lideri yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu. KOBİ'lere seslenen Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı, parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun olduğu bir Türkiye'de vergi ve sigorta prim borcu olmayan bütün KOBİ'lere bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz." diye konuştu. Sigorta prim borcu yoksa, bir yıl süreli ödediğin vergi ve sigorta primi kadar sıfır faizli kredi vereceklerini bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, bu proje hayata geçtiğinde, devlet vergi ve sigorta primlerini zamanında toplayacağını kaydetti.

Asgari ücret vaadi

Bildirgede CHP iktidarında 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle asgari ücretin 2 bin 200 TL ve en düşük emekli maaşının bin 500 TL vaadi yer alıyor.

Yeni seçim şarkısı tanıtıldı

Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi. Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. Toplantıda, Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı" seçim şarkısı tanıtıldı. Toplantı salonuna girişte adaylara ve misafirlere CHP'nin 230 sayfalık bildirgesi dağıtıldı. CHP'nin seçim sloganı da "Millet için geliyoruz" olarak açıklandı. CHP, cumhurbaşkanı seçim kampanyasında ise "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullanacak. CHP ayrıca seçimlerde "artık tamam" sloganıyla da seçmenin karşısında olacak.