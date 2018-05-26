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İzmit’in “MELEK”leri seriyi 2-2’ye getirdi! “73-69”

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Play-Off Yarı Finali 4. maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 73-69 mağlup etti ve seride durumu 2-2’ye getirdi. İzmit Belediye’de Melek Yusufoğlu attığı 31 sayı ile maçın yıldızı oldu.

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Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın başın sonuna kadar Atatürk Spor Salonu’nda heyecan vardı. İlk çeyreği 21-17 önde tamamlayan İzmit ekibi ikinci çeyrekte pota altında aksadı ve soyunma odasına 40-36 geride girdi. Bursa ekibinin Birleşik Amerikalı oyuncusu MoniqueOliver’in sakatlığını da iyi değerlendiren İzmit Belediye’de JazzCovington oyuna ağırlığını koydu.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Üçüncü çeyrekte Melek ve Jazz sayılar üreten İzmit Belediye son çeyreğe 4 sayı farkla 55-51 önde girdi. Son 10 dakikalık zaman diliminde karşılıklı sayılar devam etti. Bursa da Dilek, İzmit’te de Melek’in üretimleri öne çıktı. Son dakikası heyecan içinde geçen maçta skoru koruyan İzmit Belediye maçı 73-69 kazandı ve seride durumu 2-2 yaptı.

MELEK VE JAZZ’DAN 58 SAYI!

İzmit Belediye’de günün yıldızı Melek Yusufoğlu 63 sayının 31’ine imza attı. 39 dakika sahada kalan Melek 8 ribaunt aldı, 4 de top çaldı. Sezon genelinde 20 sayı 10 ribaunt ortalamaları ile oynayan Amerikalı JazzCovingtonserinin 4. Maçında 27 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı. Bu basketbolcu çok büyük oynadı ve 73 sayının 58’ini attı. Bursa ekibinde Dilek 25, Burcu 16, İrem de 12 sayı kaydetti. İzmit Belediye, Pazartesi günüBursa’daki 5. ve son maçı kazanırsa adını Türkiye Kadınlar Bilyoner Basketbol Ligi’ne yazdıracak.

İZMİT BELEDİYESPOR: 73 BURSA BÜYÜKŞEHİR BUDO: 69

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Uğur Özen**, Murat Genç**, Ahmet Köse**

İZMİT BELEDİYESPOR: Deniz Üstün*** (5), ArhondaJasmonCovington**** (27), Deniz Doğan*** (6), Melek Yusufoğlu**** (31), Meriç Banu Yenal*** (4), Berrin Karabaş ** ,  Rabia Dolaykaya**, Kübra Mutiş**

BURSA BÜYÜKŞEHİR BUDO: Dilek Dedeoğlu**** (25), Müge Gözde İnan*** (2), İrem Sözen*** (12), Gözde Yürük**, Burcu Erbaş** (16), Halime Uykan** (10), Zeynep Zilan Şahin**, Candide Öztürk** (4), Sudenur Bayrak**, Ebru Acar**, Bilge Altıntaş**

1.PERİYOT: 21-17

2.PERİYOT: 36-40

3.PERİYOT: 55-51

MAÇ SONUCU: 73-69

Bugün 12:37 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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