Babası hakem, kendisi futbolcu

Belediye Derincespor U-11 takımında forma giyen solak futbolcu, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Hocaları da Efekan’dan çok memnun olduğunu belirtirken, baba HanifiDumlu “Her şeyden önce vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Spordan uzak kalmasın. Bu bize yeter” dedi.