Belediye Derincespor U-11 takımında forma giyen solak futbolcu, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Hocaları da Efekan’dan çok memnun olduğunu belirtirken, baba HanifiDumlu “Her şeyden önce vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Spordan uzak kalmasın. Bu bize yeter” dedi.
Bugün 12:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:41 TSİ )
Babası hakem, kendisi futbolcu
İlimizin deneyimli hakemlerinden HanifiDumlu’nun oğlu EfekanDumlu, yeteneği ile göz kamaştırıyor.
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Bugün 12:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz