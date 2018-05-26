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Bugün 12:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:43 TSİ )

U-13’te 25 maç oynanacak

U-13 Ligi’nde yarın 12 statta toplam 25 maç oynanacak.

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Mehmet Ali Kağıtçı’da 3 maç birden var. A Grubu’nda 22 puanı bulunan İzmit Gençlerbirliği ile 27 puanlı Derince Birlikspor saat 11’de başlayacak maçta karşılaşacak. B Grubu’nda 12’de 12 yapan ve 36 puanla lider olan Kocaeli Güneşspor,  7’inci sırada 4 puanı olan Acısuspor ile karşılaşacak, mücadele saat 12.30 başlayacak. D Grubu’nda ikinci sırada bulunan 33 puanlı Kocaeli 1937 Sekaspor,  6’ncı sırada 14 puanı olan Yeni Kocaelispor’u arılayacak ve maç saat 14.00 başlayacak. U-13 Ligi önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla sona erecek.

Bugün 12:40 TSİ - Spor

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