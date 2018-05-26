Mehmet Ali Kağıtçı’da 3 maç birden var. A Grubu’nda 22 puanı bulunan İzmit Gençlerbirliği ile 27 puanlı Derince Birlikspor saat 11’de başlayacak maçta karşılaşacak. B Grubu’nda 12’de 12 yapan ve 36 puanla lider olan Kocaeli Güneşspor, 7’inci sırada 4 puanı olan Acısuspor ile karşılaşacak, mücadele saat 12.30 başlayacak. D Grubu’nda ikinci sırada bulunan 33 puanlı Kocaeli 1937 Sekaspor, 6’ncı sırada 14 puanı olan Yeni Kocaelispor’u arılayacak ve maç saat 14.00 başlayacak. U-13 Ligi önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla sona erecek.
Bugün 12:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:43 TSİ )
U-13’te 25 maç oynanacak
U-13 Ligi’nde yarın 12 statta toplam 25 maç oynanacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:40 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz