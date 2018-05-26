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Bugün 12:56 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:05 TSİ )

Kaçak geçiş cezalarında indirim!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 azaltıldı. Herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak cezalar düşecek." dedi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon ihlalin söz konusu olduğunu belirterek, "Karayollarının işlettiğiotoyol ve köprülerdeki cezai rakamlar 950 milyon lira civarında." dedi. Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un dün Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini anımsattı. Köprü ve otoyolların, uluslararası çapta büyük projeler olduğunu ifade eden Arslan, kuralların da buna göre belirlendiğini söyledi. Yap-işlet-devret modeliyle yapılanların geçiş ücretlerinin yılda bir kere döviz kuru baz alınarak tespit edildiğini ve yıl boyunca uygulandığını dile getiren Arslan, gelecek yıl da köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin bu şekilde belirleneceğini, bu konuda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti. Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon ihlalin söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki cezai rakamlar 950 milyon lira civarında." diye konuştu.

PARA CEZALARINDA %60 AZALMA

Dün yürürlüğe giren kanunla geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 azaltıldığını aktaran Arslan, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak cezaların düşeceğini söyledi. Arslan, kanuna göre otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeyen araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezasının 4 katına indirileceğini anımsattı. İhlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçlardan da ülkeden çıkışlarında 15 günlük süre beklenmeksizin geçiş ücreti ile idari para cezası tahsil edileceğini anlatan Arslan, "Bu düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanan söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Araç sahiplerine tahakkuk ettirilen ancak düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsilatı yapılmayan para cezaları hakkında ise uygulanmayacak." diye konuştu. Arslan, "geçiş ücreti ödemeden otoyolları kullananlara, geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezasının 4 katına indirilmesi" hükmünün, Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinden geçişleri de kapsayacağını kaydetti.

Bugün 12:56 TSİ - Ekonomi

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