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Bugün 13:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:12 TSİ )

Mert Köprücü: Bize dua edin!

Takımın başına geçtiğinden beri müthiş bir başarı yakalayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın İzmitli antrenörü Mert Köprücü “4. maç bitti ama işimiz bitmedi.

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Takımın başına geçtiğinden beri müthiş bir başarı yakalayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın İzmitli antrenörü Mert Köprücü “4. maç bitti ama işimiz bitmedi. Kısacası erken sevinmek doğru değil. Evet, çok yaklaştık. Allah nasip ederse bu oyuncu grubunun İzmit’e tarihi başarı ile döneceğine inanıyorum. Bizleri yalnız bırakmayan başta Kocaelispor taraftarına ve basketbol severlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Bugün 13:11 TSİ - Spor

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