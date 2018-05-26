Teşekkürler Güneşspor

İlimizi U-19 Türkiye Şampiyonası 2. Tur Zonguldak Grup Merkezi’nde temsil eden Kocaeli Güneşspor ikinci maçında İstanbul Gazi Mahallesi’ne iyi mücadele ettiği karşılaşma sonunda 2-0 mağlup oldu. İlk maçta da Bağlarbaşı’na 3-1 yenilen ekibimiz şampiyonaya veda etti. Kulüp Başkanı Nebil Uzun “Futbolcularımızın bugüne kadar bizlere yaşattığı mutluluktan dolayı hepsine teşekkür ediyorum” diyerek sporcularını kutladı.