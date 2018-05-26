İlimizi U-19 Türkiye Şampiyonası 2. Tur Zonguldak Grup Merkezi’nde temsil eden Kocaeli Güneşspor ikinci maçında İstanbul Gazi Mahallesi’ne iyi mücadele ettiği karşılaşma sonunda 2-0 mağlup oldu. İlk maçta da Bağlarbaşı’na 3-1 yenilen ekibimiz şampiyonaya veda etti. Kulüp Başkanı Nebil Uzun “Futbolcularımızın bugüne kadar bizlere yaşattığı mutluluktan dolayı hepsine teşekkür ediyorum” diyerek sporcularını kutladı.
Bugün 13:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:13 TSİ )
Teşekkürler Güneşspor
İlimizi U-19 Türkiye Şampiyonası 2. Tur Zonguldak Grup Merkezi’nde temsil eden Kocaeli Güneşspor ikinci maçında İstanbul Gazi Mahallesi’ne iyi mücadele ettiği karşılaşma sonunda 2-0 mağlup oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:11 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz