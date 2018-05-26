Tuncay Aktürk Maşukiyespor’a veda etti

Bu sezon 1. Amatör Lig’e yükselen Maşukiyespor’un sembol isimlerinden, yıllarca kulüp için emek veren Tuncay Aktürk, Sarı Kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıklamadı. Aktürk “Yıllarca emek verdiğim, malzemecilik ve yöneticiliğin yaptığım, canı gönülden hizmet ettiğim Maşukiyespor Kulübü’nden ayrılmış bulunmaktayım. Bu bir gönül işi bayrak yarışıdır. 10 Haziran’da yeni gelecek yönetim kuruluna hayırlı olsun dilerim” dedi.