Bu sezon 1. Amatör Lig’e yükselen Maşukiyespor’un sembol isimlerinden, yıllarca kulüp için emek veren Tuncay Aktürk, Sarı Kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıklamadı. Aktürk “Yıllarca emek verdiğim, malzemecilik ve yöneticiliğin yaptığım, canı gönülden hizmet ettiğim Maşukiyespor Kulübü’nden ayrılmış bulunmaktayım. Bu bir gönül işi bayrak yarışıdır. 10 Haziran’da yeni gelecek yönetim kuruluna hayırlı olsun dilerim” dedi.
Bugün 13:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:16 TSİ )
Tuncay Aktürk Maşukiyespor’a veda etti
Bu sezon 1. Amatör Lig’e yükselen Maşukiyespor’un sembol isimlerinden, yıllarca kulüp için emek veren Tuncay Aktürk, Sarı Kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıklamadı.
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Bugün 13:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz