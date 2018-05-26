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Elif Nur Bayram: Gençlere gerçek değeri sadece AK Parti veriyor

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı olan 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, AKP İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programına konuk oldu.

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AKP tarafından Kocaeli milletvekili adayı gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, Türkiye’nin en genç milletvekili adayı oldu. Ankara’da gerçekleştirilen aday tanıtım töreninde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilgisini gören Elif Nur Bayram, seçim çalışmalarının startını da İzmit’te ilk kez oy kullanacak olan gençlerle bir araya gelerek verdi.

“BU İMKANI AK PARTİ SAĞLADI”

İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve İzmit’te ilk kez oy kullanacak olan gençlerle iftar sonrası bir araya gelen Milletvekili adayı Elif Nur Bayram, “Türkiye’nin en genç milletvekili olduğum için çok mutluyum. Bana bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GENÇLERİN SEÇİMİ OLACAK”

AKP’nin gençlere verdiği değerin en büyük göstergesinin kendisinin aday gösterilmesi olduğunu belirten Bayram, “Gençliğe gerçek değeri sadece AK Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği hep birlikte görüyoruz. Sadece ben değil, birçok genç adayımız var. Bu seçim gençlerin seçimi olacak. Türkiye’nin en iyi gençlik teşkilatlarından biri olan Kocaeli’de de gençler en büyük desteği verecek” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:36 TSİ - Siyaset

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