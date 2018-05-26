CHP’li gençler her yerde

Başkan Emre Andız öncülüğünde çalışmalarını sürdüren CHP’li gençler, “Umudu gençler yeşertecek” sloganı ile koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Gençler son olarak Akmeşe Mahallesi Seçim İrtibat Bürosunu bayraklarla süslediler.

24 HAZİRAN ZAFER GÜNÜ

Partili gençler daha sonra ise Kartepe İlçe Örgütünün İstasyon Mahallesi’nde gerçekleştirdiği programa katıldı ve ardından İzmit’te gerçekleşen stantta seçim çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Emre Andız, “Milletimiz iktidara ‘Tamam’ diyor. Bizler de uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Gelecek bizim, iktidar yakın. 24 Haziran akşamını zafer akşamı yapmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.