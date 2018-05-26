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24 Haziran dönüm noktası

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve ekibi, Alikahya Mahallesi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

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İzmit İlçe SKM tarafından düzenlenen programlar kapsamında, Başkan Yazıcı ve beraberindekiler, mahallede adeta girilmedik ev bırakmadı. Bölgede bulunan esnafları da ziyaret eden Başkan Yazıcı ve beraberindekiler vatandaşlar tarafından büyük bir samimiyetle karşılandı.

KARAVAN KURULDU

Bu arada partili kadınların faaliyetlerinden seçim karavanı da Alikahya bölgesine kuruldu ve tüm gün boyunca vatandaşları misafir etti. Ziyaretlerde mahalleli ile sohbet eden Yazıcı, “24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin bu zamana kadar ki en önemli seçimi olacak. Sizlerden ülkenize, milletimize ve evlatlarınızın geleceğine sahip çıkmanızı istiyoruz. 24 Haziran bu bakımdan tarihi bir dönüm noktasıdır” ifadelerine yer verdi.

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