İzmit Halkevi mevkisi Balıkçılar Pazarı önünde meydana gelen olayda, yolda yürümekte olan Veli Soydan isimli bir şahıs, iddialara göre hemen arkasından gelmekte olan 3 kişiden birinin silahlı saldırısına uğradı. saldırıda elinden ve bacaklarına isabet eden 3 kurşun ile yaralanan Soydan, kendisini yol üzerindeki Hamam Sokak isimli yere attı. Olayı gerçekleştiren şahıs ile yanında bulunan diğer şahıslar ise olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri geldi. Yyaralı Veli Soydan isimli şahıs, yapılan ilk müdahalesi sonrasında ambulansla SEKA Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis bölgede incelemelerde bulunarak zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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Barlar sokağında silahlı saldırı: 1 yaralı!
İzmit Barlar Sokağı mevkiinde silahlı saldırı olayı meydana geldi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz