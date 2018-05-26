Şeker, Derince’de seçim gezisinde

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 24 Haziran öncesinde seçim çalışmalarını hızlandırdı. SKM programları kapsamında Derince’de çeşitli ziyaretler yapan Şeker’e ilçedeki turu sırasında AKP İlçe Başkanı İbrahim Şirin, belediye başkanı Ali Haydar Bulut ve parti yöneticileri eşlik etti. Şeker ve beraberindeki heyet ilk olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

PARLAMENTO GÜÇLENECEK

Dumlupınar Mahallesi’ndeki gezi sırasında Şeker ve partililer, geçirdiği operasyon sonrasında evinde istirahat eden ilçe teşkilatının kurucularından İbrahim Bostan’ı ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiler. Daha sonra Çorumlular Derneği üyeleri ile buluşan Şeker, “24 Haziran seçimleri ülkemiz için bir dönüm noktası olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetimde istikrar olacak. Parlamento da daha güçlü hale gelecek” ifadelerini kullandı.