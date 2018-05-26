Baran: 24 Haziran’dan sonra ülkemiz güçlenecek

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 24 Haziran seçimleri öncesinde İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Çamlıtepe Mahallesi’nde ziyaretlerde bulundu AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt ve parti yöneticilerinin de katıldığı gezi sırasında Başkan Baran, 24 Haziran seçimlerinin sadece Türkiye için değil, tüm İslam dünyası için önemli olduğunu belirtti.

“ÜLKEMİZ GÜÇLENECEK”

Belediye başkanı İsmail Baran, “24 Haziran’ın sadece devletimiz için değil, tüm İslam alemi ve hangi dine mensup olursa olsun tüm mazlum milletler için büyük önem taşıyor. 2002’den itibaren her alanda daha güçlenen Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 24 Haziran’dan sonra daha da güçlü adımlarla yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.