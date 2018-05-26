Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar da Milletvekili adayı Ufuk Ekinci ile birlikte Gaziler Mahallesi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Cuma namazı çıkışında mahalle de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ufuk Ekinci, “Türkiye’de istikrarın sürmesi, dünya mazlumlarının da yüzünün gülmesi için çalışıyoruz. Milletimiz de her zaman olduğu gibi bize sahip çıkacaktır” dedi.
Bugün 14:09 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:10 TSİ )
Ufuk Ekinci sahaya indi
AKP’de 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde teşkilatlar çalışmalarını hızlandırdı.
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Bugün 14:09 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz