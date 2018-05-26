Ufuk Ekinci sahaya indi

Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar da Milletvekili adayı Ufuk Ekinci ile birlikte Gaziler Mahallesi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Cuma namazı çıkışında mahalle de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ufuk Ekinci, “Türkiye’de istikrarın sürmesi, dünya mazlumlarının da yüzünün gülmesi için çalışıyoruz. Milletimiz de her zaman olduğu gibi bize sahip çıkacaktır” dedi.