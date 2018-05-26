SP’de miting toplantısı

Perşembe Pazarı alanında gerçekleşecek olan miting ile ilgili önceki gün önemli bir konuk partiye gelerek yöneticilerle görüştü. Genel merkez yetkilileri ile görüşen SP İl Karargâh Başkanı Avukat Alaattin Çakmak, 2 Haziran’da, saat 17.00’de İzmit Perşembe Pazarı alanında yapılacak olan mitingimiz ile müjdeleyecek” dedi.