Perşembe Pazarı alanında gerçekleşecek olan miting ile ilgili önceki gün önemli bir konuk partiye gelerek yöneticilerle görüştü. Genel merkez yetkilileri ile görüşen SP İl Karargâh Başkanı Avukat Alaattin Çakmak, 2 Haziran’da, saat 17.00’de İzmit Perşembe Pazarı alanında yapılacak olan mitingimiz ile müjdeleyecek” dedi.
Bugün 14:09 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:12 TSİ )
SP’de miting toplantısı
24 Haziran seçimlerine yoğun bir şekilde hazırlanan Saadet Partis’nde 2 Haziran’da yapılacak olan büyük miting için hazırlıklar son aşamaya getirildi.
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Bugün 14:09 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz