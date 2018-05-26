Belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’in de katıldığı gezilerde partililer son olarak teravih namazı öncesinde Acısu’da, namaz sonrasında ise İstasyon, Eşme ve Nusretiye mahallelerinde bölge halkı ile bir araya geldi. İlçe başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkanı Hüseyin Üzülmez ve partililer, vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde destek istediler.
Bugün 14:11 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
AKP Kartepe mahalle gezisinde
AKP Kartepe teşkilatının 24 Haziran seçimleri öncesindeki çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.
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Bugün 14:11 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz