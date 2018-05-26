AKP Kartepe mahalle gezisinde

Belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’in de katıldığı gezilerde partililer son olarak teravih namazı öncesinde Acısu’da, namaz sonrasında ise İstasyon, Eşme ve Nusretiye mahallelerinde bölge halkı ile bir araya geldi. İlçe başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkanı Hüseyin Üzülmez ve partililer, vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde destek istediler.