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Çocuklar, Ramazan ruhunu doyasıya yaşıyor

İzmit Belediyesi tarafından mahallerde düzenlenen etkinliklerle çocuklara Ramazan ruhu yaşatılıyor.

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İzmit Belediyesi tarafından mahallerde düzenlenen etkinliklerle çocuklara Ramazan ruhu yaşatılıyor. İzmit’in 52 mahallesinde iftar sonrası kurulan etkinlik sahnesinde çocuklar için tiyatro gösterileri, Hacivat-Karagöz, çocuk oyunları ve yarışmalar düzenleniyor. Çocuklar için düzenlenen bu etkinleri ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, çocukların heyecanına ortak oluyor. Gece boyunca çocuklarla zaman geçiren Başkan Doğan, Ramazan coşkusunun çocuklarla daha güzel olduğunu söyledi.

“RAMAZAN’I SEVDİRMİŞ OLUYORUZ”

Başkan Doğan, “Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor. Yaptığımız etkinliklerle hem halkımızın Ramazan ayının rahat bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz, hem de Ramazan’ın ruhuna uygun programlarla çocuklarımıza Ramazanı sevdirmiş oluyoruz” dedi.

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