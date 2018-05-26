Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:29 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:32 TSİ )

Oruç tutarken susamamak için ne yapmalıyız?

Dr. Fevzi Özgönül oruçluyken susamamak için pratik bilgiler verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dr. Fevzi Özgönül, “Ramazan ayındaki en büyük problem susuzluktur. Bedenimiz açlığa karşı direnebilir fakat susuzluğa karşı direnci yoktur. Vücudumuzun bu dengeyi oluşturabilmesi için bazı içecek ve yiyeceklerden faydalanabiliriz” dedi. 

Dr.Fevzi Özgönül oruç tutarken susamamak için şu uyarılarda bulundu;

Maden Suyu: Doğal maden suları içerdikleri mineraller sayesinde vücudumuzun daha sağlıklı ve zinde olmasını sağlamasının yanında gün içerisinde daha az susamamıza da yardımcı olur. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta ise çoğu zaman “doğal maden suyu” ile “soda”nın birbiri ile karıştırılıyor olmasıdır. Maden suyu alırken üzerinde “Doğal Mineralli Su” ibaresini arayın.

Kavun - Karpuz ve Şeftali Kompostosu: Bol miktarda su içeren bu meyveler içerisindeki suyu hemen salmadıkları için daha uzun süre ile susuzluk hissini engellemektedirler. Elbette hiç bir şey suyu doğrudan içmenin yerini tutamaz ancak bu sıcak yaz günlerinde sahur ve iftarlarda bol miktarda su içmenin yanında bolca kavun, karpuz ve şeftali kompostosu yapıp tüketmek çok yararlı olacaktır

Domates ve salatalık: İçeriklerinin yaklaşık %95’i su olan bu sebzeler de kavun ve karpuz gibi susuzluğu gidermekte oldukça etkilidir.

Hurma: İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra lifli yapısı ile harika bir besin olan hurma da Ramazan ayında sofralarımızdan eksik edilmemesi gereken bir meyvedir. Çöl iklimine yakın bölgelerde yetişen bu meyve susuzluğu giderici etkisi ile de öne çıkmaktadır.

Ayran, Kefir ve Yoğurt: Yazın vücudumuzun kaybettiği suyu ve tuzu geri kazanmak için iftarda ya da iftardan sonra tuzlu ayran içmek faydalı olabilir. Sahurda ayran içecekseniz, gün içinde tuzun susatıcı etkisinden endişe ederseniz, tuzsuz ya da az tuzlu ayran ya da kefirde tercih edebilirsiniz.”

Dr.Fevzi Özgönül bu önerilerin yanında bir de özel tarif verdi. 

MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ

Bu şerbetten iftarda 1, sahurda 1 kere içmeniz susuzluğunuza çok iyi gelecektir.

Malzemeler: 1 avuç meyan kökü, 2 litre su, Tülbent

Nasıl Hazırlanır: Meyan kökü yıkanır tülbent içine konur. Meyan kökü odunsu bir bitki ezilip lif haline getirilir veya hazır lif halinde bulunur. 1 kaseye konur ve üzerine su eklenir. 4-5 saat beklenir, süzülür havadan oksijenlenerek yani köpürtülerek süzgece dökülür, süzülür. Sonra bu kahverengi su tülbentten süzülerek içilir.

Bugün 14:29 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Sigara içenlere kötü haber! mask
Sigara içenlere kötü haber!
Mesanesinden 35 taş çıktı! mask
Mesanesinden 35 taş çıktı!
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu! mask
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu!
"Oruç tutmak Karaciğer yağlanmasını azaltıyor" mask
"Oruç tutmak Karaciğer yağlanmasını azaltıyor"
Kelliğe çare bulundu! mask
Kelliğe çare bulundu!
İftar ve sahurda bunlara dikkat edin mask
İftar ve sahurda bunlara dikkat edin
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı mask
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti mask
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti

GALERİ

Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL