KOTO’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Oda organ seçimlerini geride bırakan ve üye odaklı çalışmalarına hız veren Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), bir yandan da çeşitli kurum, kuruluş ve STK’lardan gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. İşbirlikleri ve projelerin konuşulduğu ziyaretler geçtiğimiz gün Körfez Ticaret Odası (KTO), Bahçecik ve Batı Trakya Türkleri dernekleri ile devam etti.

“İŞBİRLİKLERİ DEVAM EDECEK”

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan; KTO Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Susam, Meclis Divan Katibi Kutlu Soner Kayalı ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ahmet Kırcı’yı ağırladı. Başkanlar Bulut ve Doğan, Körfez Ticaret Odası ile işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Ziyarette; KOTO Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya ve Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan da hazır bulundu.

DERNEK ÇALIŞMALARINI DİNLEDİ

Başkan Bulut hemen akabinde; Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Bayram, dernek yönetim kurulu üyeleri ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Bodur ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Derneklere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut, çalışmaları ve faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.