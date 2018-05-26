Körfezliler mahalle iftarlarında buluşuyor

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları, Yeniyalı Mahallesi ile devam etti. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 4 bin kişilik sofraların tamamının dolduğu programa Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, İlçe Başkanı Şener Söğüt ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve binlerce Körfezli katıldı.

“RAMAZAN BEREKETTİR”

İftar programı sonrasında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Ramazan berekettir, birliktir, beraberliktir. Yeniyalı Mahallemizin sakinleri ile aynı iftar sofrasında buluşmak gerçekten çok güzel. Göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerle iç içe olduk, sizlerin öneri ve talepleriniz ile projelerimize yön verdik” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM”

Başkan İsmail Baran’ın ardından söz alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise “Başkanımıza böyle bir projeyi kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi büyütmeye, milletimizi daha iyi bir seviyeye çıkartmaya, gençlerimize ve çocuklarımıza çok daha güçlü Türkiye oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.