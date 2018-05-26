HDP Kocaeli, adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ı gösteren Halkların Demokratik Partisi’de(HDP) kentimizde milletvekili adaylarını Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde(KYÖD) düzenlenen programla tanıttı. Programa HDP Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, AB eski Bakanı Ali Haydar Konca, HDP İl Eşbaşkanları Leyla Aygün, Şahabattin Işık, milletvekili adayları Ömer Faruk Gergerlioğlu, Fatma Yıldırım, Kureyş Bilgiç, Yasemin Üçer, Ali Buğdacı, Meryem Demir, Alaattin Enül, Ferhat Demirelli, Murat Ozan, Damla Bağcı, Necati Altıntoprak, Sevican Yaşar, Kadir Yıldırımer parti il yöneticileri, parti meclisi üyeleri, çok sayıda parti, sendika ve STK temsilcisi katılım gösterdi.

EŞİT YURTTAŞLIK VE ANAYASAL GÜVENCE

Milletvekili tanıtım programında konuşan HDP İl Eşbaşkanı Leyla Aygün selamlama konuşmasının ardından, “Bugün burada baskın seçimle önümüze koydukları 24 Haziran seçimlerinde biz buradayız demek için geliyoruz. Yalancılara, yasakçılara son vermek için geliyoruz. Herkes biliyor ki kilit parti HDP’dir. Parlamentonun yeniden işlevsel hale gelebilmesi için mücadele eden partinin adıdır HDP. Öyle bir geleceğiz ki karanlığın içinde birbirine çarpan halkları, eşit yurttaşlık ve anayasal güvence çatısı altında birleştireceğiz” sözlerini kullandı.

MARAŞ’TA KATLEDİLENLER, SOMA’DA ÖLEN MADENCİLERİZ

Ardından konuşan İl Eşbaşkanı Şahabattin Işık, “Kocaeli’de yeni bir tarihi milada hazırlanıyoruz. 80 milyonluk Türkiye’nin umudu olmak adına yolumuzu yürümeye devam ediyoruz. Devrimci ve demokrat halkların önünü kapatmak adına yaptıkları 24 Haziran seçiminde varız ve biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz HDP’yiz. Biz Maraş’ta katledilenler, Soma’da ölen madencileriz. Roboski’yi, Suruç’u, Ali İsmail Korkmaz’ı, Berkin Elvan’ı unutmadık. Bizim partimizde milletvekili sıralamasında 1’inci sırada olmakta 13’üncü sırada olmakta aynıdır. Biz dar görüşlü tartışmaların içerisine giremeyiz. Kandıra’da Figen Yüksekdağ, Edirne’de Selahattin Demirtaş’ız” ifadelerini kullandı.

SON BİR HAFTA 16 YILIN ÖZETİDİR

Sonrasında söz alan Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan, “16 yılı nasıl özetleriz diye düşündüğümüzde aslında son bir haftaya bakmamız bile yeterli oluyor. Örneğin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyarete gitmesinin ardından fakülte Dekanı Alaaddin Duran, görevinden alındı. Daha dün Muş’ta 10 yaşındaki evladımız Veysel Toplu zırhlı araçtan yapılan ateş sonrası yaşamını yitirdi. Ardından Valilik tarafından yapılan açıklama ise yanlışlıkla olduğuydu. Zaten Dolar’ın bir haftada ne kadar yükseldiğini ve ekonomimizin ne denli çöküşe geçtiğini hepimiz görüyoruz. İşte şuanda bu bir haftadır yaşananlar bu iktidarın 16 yılının özetidir. Biz 7 Haziran’da Kocaeli’den milletvekili hatta bakan çıkardıysak 24 Haziran’da da çıkaracağız. Hep birlikte bu tek adam, tek yönetim anlayışından kurtulmak için bir oy Selahattin Demirtaş’a bir oyda HDP’ye vereceğiz” diye konuştu.

HEP MAZLUMDAN YANA OLDU

Ardından konuşan 1’inci sıra Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Az kaldı.24 Haziran’a az kaldı. Yıllardır baskı ve zulüm altındayız ama 24 Haziran’da artık millet konuşacak. Bugün ekonomi, siyaset dibe vurmuş durumda. Yaşı müsait olanlar bilir. Darbe dönemlerinde bile hukuk ve insan hakları bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Ama bu dönemde tek adamın yönetiminde tüm bunları yaşıyoruz. Ancak 24 Haziran’da bu kafa değişecek. Yüz binlerce insan işinden edildi. Tüm sivil toplum örgütleri başta HDP yöneticileri olmak üzere binlerce insan kıyıma uğradı. Cezaevlerine atıldı. Benim en önemli ilkem kim olursa olsun mazlumdan yana oldum” şeklinde konuştu.

KOCAELİ HALKINA 17 YIL HİZMET ETTİM

Konuşmalarına devam eden Gergerlioğlu, “Hep bunun için mücadele ettim. İnsan hakları savunuculuğu yaptık. AK Parti iktidarı hukuk alanında ülkeyi tamamen dibe vurmuş durumdadır. Türkiye 180 ülke içerisinde basın özgürlüğünde 152’nci sırada yer alıyor. Ve bugün son hadde gelince kendilerini kurtarabilmek için her yolu deniyorlar. Ben Kocaeli halkına 17 yıl hizmet ettim. Göğüs hastalıkları uzmanı olarak kimi zaman tek başıma çalıştım. Tüm dürüstlüğümle Kocaeli halkına iyi bir hizmet vermeye çalıştım. Bundan sonrada inşallah bu kentin bir temsilcisi olarak bu şehre hizmet etmeye devam edeceğim ” şeklinde konuştu.

İZMİT’TEN İLK KEZ MİLLETVEKİLİMİZ ÇIKMAYACAK

Son olarak konuşan HDP Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, “Bu seçimlerde ilk kez parlamentoya milletvekilimiz girmeyecek. Ve ilk kez İzmit’ten vekilimiz çıkmayacak. Ali Haydar Konca daha önce bunu başardı. Bunu unutmamak gerek. Bu sefer belki de daha fazla milletvekili çıkaracağız. Bir işçi kenti olan Kocaeli’de işçilerin hakları gasp edildi. Fabrikalardan toplu şekilde atıldı. Biz bunlara dur diyebilmek adına yine 24 Haziran’da bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. HDP’ye partinin dışından ve ülkenin dışından bakıldığında, memleketin demokrasi mücadelesinde en önemli noktada olduğunu görebiliyoruz” dedi.

HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Fatma Yıldırım, Kureyş Bilgiç, Yasemin Üçer, Ali Buğdacı, Meryem Demir, Alaattin Enül, Ferhat Demirelli, Murat Ozan, Damla Bağcı, Necati Altıntoprak, Sevican Yaşar, Kadir Yıldırımer