Kırım Türkleri iftarda buluştu

Her yıl Ramazan ayında dernek binasında iftar programı düzenleyen Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi, bu yıl da geleneği bozmadı. Dernek binasında Şube Başkanı Suavi Oktay ev sahipliğinde gerçekleşen iftara Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, çok sayıda davetli ve dernek üyesi katıldı.

“STK’LAR OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Derince’miz için hizmete sunacağımız projelerimizi belirlerken sizin gibi çok değerli sivil toplum kuruluşlarımız ile yaptığımız istişareler önemli rol oynadı. Bizim için STK’larımız olmazsa olmazımızdır” dedi.