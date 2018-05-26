Kapanan Yarımca Petkim Yardımcı İşletmeler Ünitesinin emeklileri, Kamil Terzi’nin organizasyonunda işadamı, yardımcı işetmeler formeni Selahattin Uzuner’in sponsorluğunda KYÖD Sosyal Tesislerinde iftar yaptı. İftara Petkim Tertip Komitesinden Mustafa Yaman, Hülya Sezer Mengi, Fahri Kampara ve Tevik Tombaloğlu ile petrokimya eski personel müdürlerinden Fevzi Eldemir de katıldı. İftar duasını yapan Nurettin Aykan, yardımcı işletmelerden ve Petkim’den vefat eden büyükler ile maddi katkılarını sağlayan Selahattin Uzuner’e dua etti.
Bugün 14:42 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:45 TSİ )
Petkim emeklileri birlikte oruç açtı
Kapanan Yarımca Petkim Yardımcı İşletmeler Ünitesinin emeklileri, 11’inci geleneksel iftarda buluştu.
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Bugün 14:42 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz