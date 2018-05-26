Petkim emeklileri birlikte oruç açtı

Kapanan Yarımca Petkim Yardımcı İşletmeler Ünitesinin emeklileri, Kamil Terzi’nin organizasyonunda işadamı, yardımcı işetmeler formeni Selahattin Uzuner’in sponsorluğunda KYÖD Sosyal Tesislerinde iftar yaptı. İftara Petkim Tertip Komitesinden Mustafa Yaman, Hülya Sezer Mengi, Fahri Kampara ve Tevik Tombaloğlu ile petrokimya eski personel müdürlerinden Fevzi Eldemir de katıldı. İftar duasını yapan Nurettin Aykan, yardımcı işletmelerden ve Petkim’den vefat eden büyükler ile maddi katkılarını sağlayan Selahattin Uzuner’e dua etti.