Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:42 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:45 TSİ )

Petkim emeklileri birlikte oruç açtı

Kapanan Yarımca Petkim Yardımcı İşletmeler Ünitesinin emeklileri, 11’inci geleneksel iftarda buluştu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kapanan Yarımca Petkim Yardımcı İşletmeler Ünitesinin emeklileri, Kamil Terzi’nin organizasyonunda işadamı, yardımcı işetmeler formeni Selahattin Uzuner’in sponsorluğunda KYÖD Sosyal Tesislerinde iftar yaptı. İftara Petkim Tertip Komitesinden Mustafa Yaman, Hülya Sezer Mengi, Fahri Kampara ve Tevik Tombaloğlu ile petrokimya eski personel müdürlerinden Fevzi Eldemir de katıldı. İftar duasını yapan Nurettin Aykan, yardımcı işletmelerden ve Petkim’den vefat eden büyükler ile maddi katkılarını sağlayan Selahattin Uzuner’e dua etti.

Bugün 14:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli'de 12 ilçede kaç seçmen var? mask
Kocaeli'de 12 ilçede kaç seçmen var?
Feci kazada can verdi! mask
Feci kazada can verdi!
Saadet Partisi'nden saldırı açıklaması! mask
Saadet Partisi'nden saldırı açıklaması!
Hafta sonu planı yapanlara kötü haber! mask
Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!
Akşener'in Kocaeli mitinginin tarihi değişti mask
Akşener'in Kocaeli mitinginin tarihi değişti
Canan Dağdeviren, hayat hikayesini anlattı mask
Canan Dağdeviren, hayat hikayesini anlattı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
Samanlıkta kendini asarak intihar etti mask
Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor mask
Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı mask
Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti mask
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti

GALERİ

Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL