Düş Bahçesi’nde geleceğin yazılımcıları yetişiyor

Düş Bahçesi Okullarında kodlama eğitimleri; dünyaca ünlü yazılımcıların ve büyük teknoloji firmaları kurucuları Bill Gates, Mark Zuckerberg ve Sergey Brin tarafından kurulan Code.org projesi ile kodlamaya giriş yaparken Kodable, Scracth gibi programlar ile algoritma kavramını anlama ve uygulaması sağlanıyor. Ardunio ile maker atölyeleri düzenleyerek robotik ve mekanik çalışmalar destekleniyor.

BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Draw Your Game projesi ile kendi strateji ve yaratıcılıklarını kullanarak uygulama yaratıyorlar. App Inventor ile basit telefon uygulamaları oluşturuyor ve becerilerini geliştiriyorlar.