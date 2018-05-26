MY Kolej bu yıl 160 mezun verdi

Başiskele'de bulunan, Kocaeli'nin en büyük ve en başarılı eğitim kurumlarından MY Kolej, bu yıl da mezuniyet programları ile öğrenci ve ailelerine unutulmaz bir veda yaşattı. Başiskele sahildeki The Mahall'in yemyeşil bahçesi ve büyülü atmosferinde bir araya gelen MY Kolej öğrenci, öğretmen ve velileri akşam yemeğinin ardından, veda konuşmaları ile duygusal anlar yaşadı.
GÖRSEL ŞÖLEN
Okul birincilerinin okul kütüğüne isimlerini çakmasının ardından 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri teker teker alkışlarla görsel şölen eşliğinde sahneye çıktı. Havai fişek gösterileri eşliğinde kep atan öğrenciler mezuniyet programlarını eğlenerek tamamladı. MY Okulları Lise Müdürü Meryem Karaöz ve Ortaokul Müdürü Emre Gülhan, “Öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirdik, milli manevi değerlerle, ilimle fenle, sanat ve spor duyarlılığı ile donattık ve şimdi bir üst okula uğurluyoruz” dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz