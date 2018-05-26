Yaman gençlerle sahurda buluştu

AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Cemil Yaman dün sabah Dilovasında başladığı seçim çalışmalarına ardından Gebze ve Darıcada devam ettirdi. Sabah başlayan ve akşam geç saatlere kadar seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Yaman 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakına destek istedi Yaman gün boyu sürdürdüğü çalışmalarını Dilovalı gençlerle yaptığı sahurla bitirdi.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUM

Dilovasında gençlerle bir araya gelen Yaman seçimde gençlerin daha çok çalışmasını isteyerek Gençler bizim geleceğimiz. Güçlü ve büyük Türkiye için gençlerimize büyük görev düşüyor. Bu seçimde sizlerde en az bizim kadar çalışmalısınız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları hep birlikte görüyoruz. Bu oyunlara karşı birlik olacağız ve oyunları hep birlikte bozarak daha güzel bir Türkiyeyi birlikte inşa edeceğiz. Ben gençlerimize inanıyorum. İnşallah 25 Haziranda daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. diyerek destek istedi. Sahur programına AK Parti Dilovası İlçe Yöneticisi Muhammet Korganda katıldı.