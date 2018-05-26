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Uslu, köylülerle sahurda buluştu

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı Sedat Doğu Uslu, Kandıra-Safalı Köyü sakinlerini sahur vakti ziyaret ederek destek istedi.

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24 Haziran seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi'nin milletvekili adayları, saha çalışmalarını hızlandırdı. Önceki gün Kandıra-Safalı Köyü sakinleri ile sahurda buluşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı Sedat Doğu Uslu, bir süre halkla sohbet etti.

TARIMI BİTİRDİLER, SAMANI BİLE İTHAL EDİYORUZ

Tarımın bu iktidar döneminde bitme noktasına geldiğini belirten Uslu "Mevcut iktidar tarımı bitirme noktasına getirmiştir. Dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz ama samanı bile ithal ediyoruz. Neden? Çünkü mevcut iktidarın uyguladığı politikalarla tarımda da hayvancılıkta da büyük bir çıkmaza sürüklendik. Köylümüz toprağını terk ediyor, çünkü geçinemiyor. Kime dokunsak bin ah işitiyoruz. İnşaallah milletimizin iniltileri 24 Haziran’dan sonra bitecek" dedi.

Bugün 15:28 TSİ - Siyaset

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