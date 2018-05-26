Vestel Küçük Ev Aletlerinde yüzde 40’a varan indirim

Vestel, Ramazan ayının gelişiyle birlikte küçük ev aletlerinde yüzde 40’a varan indirim kampanyası başlattı. 14-31 Mayıs tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında hayatı kolaylaştıran Vestel Küçük Ev Aletleri, yüzde 40’a varan indirimle satışta olacak. Kampanya kapsamında Rüzgar 3000 Şarjlı Süpürge 549 TL yerine 439 TL, Sefa Kırmızı Inox Çay Makinesi 349 TL yerine 229 TL, Elmas Buharlı Ütü 379 TL yerine 259 TL, Tarçın BR El Blenderı 149 TL yerine 89 TL ve Perilla Mikser 169 TL yerine 129 TL’den satışa sunuluyor. Kampanyaya dahil olan Vestel yetkili satıcılarından yapılan Vestel 3’lü ankastre set veya 500 TL ve üzeri NF buzdolabı modeli alımlarına 200 TL değerindeki Sütaş Lezzet Paketi hediye edilecek. Vestel’in yeni teknolojisi Sıcak Hava Kalkanlı Ankastre Fırın ve geniş hacimli buzdolaplarının da dahil olduğu kampanya ile sofralar Sütaş lezzet paketi ile bereketlenecek.

549 YERİNE 439 TL

Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerinde yüzde 40’a varan indirim kampanyası dahilinde evcil hayvan tüylerini toplayan döner turbo fırçası ve tek şarj ile 60 dakikaya varan kullanım özellikleri ile dikkat çeken, hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabilen Rüzgar 3000 şarjlı süpürgenin tavsiye edilen perakende fiyatı 549 TL yerine 439 TL’den satışa sunuluyor. Dakikada 200 gr şok buhar ve 50 gram sürekli buhar vererek ütü yapmayı kolaylaştıran; aşınmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı Anodize tabanı ve tabanda bulunan 461 buhar deliği ile farklılaşan Elmas Buharlı Ütü tavsiye edilen perakende fiyatı 379 TL yerine 259 TL’ye temin edilebiliyor. 450 Watt motor gücüne sahip, 5 farklı hız kademesi ve turbo özelliği ile dikkat çeken Perilla mikser, kampanya kapsamında tavsiye edilen perakende fiyatı 169 TL yerine 139 TL’den alınabiliyor. Ayrıca Sefa Kırmızı Inox Çay Makinesi tavsiye edilen perakende fiyatı 349 TL yerine 229 TL, Tarçın BR El Blenderı ise tavsiye edilen perakende fiyatı 149 TL yerine 89 TL’den raftaki yerini alıyor.