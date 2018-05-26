ING Bank’ın yeni reklam filmi için Kerem Tunçeri ve Ozan Güven kamera karşısına geçti

“Eski Köye Yeni Adet” sloganıyla ezber bozan bankacılık anlayışıyla hareket eden ING Bank, yeni kampanya dönemine açılış filmiyle başladı. Filmle beraber bankanın yeni reklam yüzü Ozan Güven de kamera karşısına ilk kez geçti.

ING KÜLTÜRÜ ANLATILACAK

Bu zamana kadar “Eski Köye Yeni Adet” sloganıyla, sektöründe ezber bozan uygulamalarını ekrana taşıyan Banka yeni dönemde bu kez, çıkardığı ‘yeni adet’lerin altında yatan ING kültürünü anlatacak. Yeni filmle görevi, zorlu bir basketbol mücadelesi sonrasında ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri’den devralan Ozan Güven, bankanın yeni dönemdeki iletişim çatısı olacak “Aslında siz de ING’lisiniz ama farkında değilsiniz” mesajının altını çiziyor.

BANKANIN MÜŞTERİSİ OLMAYA GEREK YOK

Reklam filminde basketbolcu Kerem Tunçeri ve bayrağı devralan Ozan Güven bir basketbol sahasında karşılaşıyor. Oğlu Ali Ateş’in antrenmanını izlemeye gelen Güven, kendini bir anda basketbol maçının içinde buluyor. ING Bank, yeni kampanyası ile ING’li olmak için bankanın müşterisi olmaya gerek olmadığı, ING ile aynı düşünce, yaşam ve hayat tarzına sahip herkesin farkında olmasalar da ING’li oldukları mesajını veriyor.