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İzmit'te yol çöktü!

İzmit'te inşaat kazısı sırasında çöken yol nedeniyle Ramazan ayında evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

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İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi üzerinde özel bir firma tarafından yapımı devam eden bir inşaatın hemen yanında yapılan kazı çalışmaları sırasında yolun bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle yolun üstünde bulunan 5 ev ise yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yolun çökmesi ile büyük bir panik yaşayan mahalle sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla firmanın müteahhidi ile görüşmek istese de olumlu bir cevap alamadı. Belediye ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerde 5 ev yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Ramazan ayında sokakta kalan ev sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Yoldan çalarak 5 aileyi mağdur ettiler

Göçme tehlikesi nedeniyle evinde kalamayan Muzaffer Yis, “Burada eski bir ev vardı. Kentsel dönüşüm diye yeni bir bina yapacağız dediler. Yeni bina yapacağız derken yoldan çaldılar. Yağmurun da yağması ile birlikte yavaş yavaş yol çökmeye başladı. Yarım metre daha fazla gideceğim diye 5 tane aileyi mağdur ettiler. Evler yıkıldı yıkılacak. Biz bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Ramazan ayında 5 aile olarak dışarıda kaldık. Bu mağduriyetimizi kim karşılayacak. Kim yardım edecek bize. Kimisi arkadaşında, kimisi komşusunda, kimisi de akrabalarında kalıyor. 5 aileyi mağdur ettiler” dedi.

Kentsel dönüşüm insanlara zarar vererek yapılmamalı

Evlerinin yıkılacağı günü beklediklerini belirten Yis, “Müteahhit hiçbir şey yapmıyor. Kentsel dönüşüm bu şekilde mi olmalı. Millete zarar vererek mi yapılması gerekiyor. Biz şu anda evimizi kurtarmanın peşindeyiz ama bu gidişte kurtaramayacağız. Bizim mağduriyetimizin giderilmesi gerekiyor. Kaç gün arkadaşımızda, komşumuzda kalabiliriz. Bize dün istimlak duvarı çekeceğiz dediler. Bir evin temeli gittikten sonra nasıl rahat edebilirsiniz. Yarın deprem olmayacağının garantisini kim verebilir” şeklinde konuştu.

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Bugün 15:39 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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