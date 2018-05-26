Öztalaylar’ın damadı hayatını kaybetti

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İzmit’in yerli ailelerinden Öztalay’ların torunu Çimen Yüksel’in eşi Deniz Yüksel (58) önceki akşam saatlerinde vefat etti. Merhumun cenazesi bugün İstanbul-Karacaahmet Mezarlığı içinde bulunan Şakirin Camiinde kılınacak öğle namazından sonra, Kanlıca Mezarlığında toprağa verildi. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.