Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki evinin camlarını silen Sabriye Acar (62), dengesini kaybederek beton zemine düşmüştü. Çevredeki ve apartmandaki komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, burada tedavi altına alınmıştı. İlçenin sevilen esnaflarıdnan Acar Taksi durağının kurucularından Mehmet Acar'ın eşi olduğu öğrenilen Sabriye Acar, 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Merhumenin cenazesi Karamürsel Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karamürsel Yeni Mezarlığına defnedildi.
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Cam silerken düşen kadından acı haber!
Karamürsel'de evinin camlarını silen Sabriye Acar (62), dengesini kaybederek 3 kattan beton zemine düşmüştü. Acar'dan acı haber 10 gün sonra geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz