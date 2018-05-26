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Emar Delüx Restaurant, çok yakında açılıyor

Emar Delüx projesi  ile adından sıkça söz ettiren UMF Yapı İnşaat'ın sahipleri Erkan, Okan ve Emrah Peksoy kardeşlerin sahibi olduğu Emar Delüx Restaurant çok yakında hizmete girecek.

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UMF Yapı İnşaat'ın sahipleri Erkan, Okan ve Emrah Peksoy kardeşlerin sahibi  olduğu Emar Delüx Restaurant,  Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi, Sibel Sokak No 52 Sapanca Yolu Caddesi üzerinde hizmet verecek. 250 kişi kapasiteli mekanda kahvaltı, tavuk ızgara çeşitleri, et ızgaralar çeşitleri, kebap çeşitleri ve spesiyaller yer alacak. Yaklaşık 1 hafta önce açılması planlanan ummalı bir çalışmanın devam ettiği Emar Delüx Restaurant hakkında bilgi veren Peksoy Kardeşler, “Restaurantımız yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra 24 saat hizmet verecek. Kahvaltı ile başlayıp et,ızgara, kebap  çeşitleri yer alacak. Tüm Kocaeli halkını işletmemize bekliyoruz” dedi.

Bugün 16:46 TSİ - Ekonomi

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