UMF Yapı İnşaat'ın sahipleri Erkan, Okan ve Emrah Peksoy kardeşlerin sahibi olduğu Emar Delüx Restaurant, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi, Sibel Sokak No 52 Sapanca Yolu Caddesi üzerinde hizmet verecek. 250 kişi kapasiteli mekanda kahvaltı, tavuk ızgara çeşitleri, et ızgaralar çeşitleri, kebap çeşitleri ve spesiyaller yer alacak. Yaklaşık 1 hafta önce açılması planlanan ummalı bir çalışmanın devam ettiği Emar Delüx Restaurant hakkında bilgi veren Peksoy Kardeşler, “Restaurantımız yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra 24 saat hizmet verecek. Kahvaltı ile başlayıp et,ızgara, kebap çeşitleri yer alacak. Tüm Kocaeli halkını işletmemize bekliyoruz” dedi.
Bugün 16:46 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:51 TSİ )
Emar Delüx Restaurant, çok yakında açılıyor
Emar Delüx projesi ile adından sıkça söz ettiren UMF Yapı İnşaat'ın sahipleri Erkan, Okan ve Emrah Peksoy kardeşlerin sahibi olduğu Emar Delüx Restaurant çok yakında hizmete girecek.
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Bugün 16:46 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz