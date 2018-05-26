Emar Delüx Restaurant, çok yakında açılıyor

UMF Yapı İnşaat'ın sahipleri Erkan, Okan ve Emrah Peksoy kardeşlerin sahibi olduğu Emar Delüx Restaurant, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi, Sibel Sokak No 52 Sapanca Yolu Caddesi üzerinde hizmet verecek. 250 kişi kapasiteli mekanda kahvaltı, tavuk ızgara çeşitleri, et ızgaralar çeşitleri, kebap çeşitleri ve spesiyaller yer alacak. Yaklaşık 1 hafta önce açılması planlanan ummalı bir çalışmanın devam ettiği Emar Delüx Restaurant hakkında bilgi veren Peksoy Kardeşler, “Restaurantımız yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra 24 saat hizmet verecek. Kahvaltı ile başlayıp et,ızgara, kebap çeşitleri yer alacak. Tüm Kocaeli halkını işletmemize bekliyoruz” dedi.